Донбасс Арена, которая была домашним стадионом Шахтера, переживает далеко не лучшие времена при отсутствии украинского футбола.

Бывшый дом "горняков" пустует. За ареной никто не ухаживает, поэтому с каждым годом его состояние становится все хуже.

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На фотографиях видно, что вся территория вокруг стадиона поросла сорняками, некогда роскошный парк стал совершенно заброшенным. Эти фотографии вызывают еще большее уныния, если вспомнить ухоженные газоны у Донбасс Арены до периода оккупации.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира, однако с началом российской агрессии в 2014 году от этой красоты мало что осталось. Новые фото Донбасс Арены были опубликованы в соцсетях.

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