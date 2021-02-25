"Я провів хороший рік у Велесі та зустрівся з агентом Шахтаря. Того року вони грали в Лізі чемпіонів, у них була чудова команда, і я не надто вагався. Після переїзду в Україну для мене все було дуже дивним, адже все було іншим. Мова, культура, їжа... У перший рік я почувався не надто добре через свій доволі замкнутий характер. У Шахтарі було багато бразильців, які хотіли мені допомогти, але я був дуже закритий, і це спрацювало проти мене.

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До початку війни я жив у Донецьку, потім переїхав до Києва. Я бачив, що щось відбувається, але нічого не розумів із новин, бо не знав мови. У клубі нам також нічого не говорили, але ми їздили містом і бачили ситуації, які мені вже не здавалися нормальними. Команда тренувалася в околицях Донецька, де завжди була українська поліція. Згодом їх не стало, але з'явилися люди з прикритими головами та автоматами. Коли я проїжджав повз, вони запитували у нас документи, і я просто казав їм: "Шахтар, Шахтар", тож нас пропускали. Так тривало до кінця чемпіонату, а коли ми поїхали, все вибухнуло.

Пам'ятаю, що було багато мітингів. Всі урядові будівлі були захоплені, забарикадовані, всюди дроти, гумові стрічки. Це було схоже на Call of Duty. Я йшов по вулиці один, це виглядало, наче гра в Call of Duty. У якийсь момент я злякався, але мені завжди говорили, що все в порядку.

Ми проводили передсезонку у Франції чи Швейцарії, і після товариського матчу нам потрібно було повернутися в Україну, щоб грати. Якраз у той день в Донецьку збили пасажирський літак, в якому загинули всі люди на борту. Тоді ми злякалися і вирішили не їхати до Києва. Я був у Франкфурті два тижні, поки не був організований мій перехід в Ньюкасл", – цитує аргентинця AS.

Нагадаємо, Феррейра влітку 2018-го перейшов із Шахтаря в Бенфіку на правах вільного агента. Проте у Португалії в аргентинця не склалося – спершу його віддали в оренду Еспаньйолу, а згодом розірвали контракт. Зараз Факундо виступає за Сельту, а нещодавно відзначився голом у ворота мадридського Атлетіко.

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