"Мы старались на это не обращать внимание, но когда президенты клубов высшей лиги начинает рассказывать за судейство Металлиста... Для меня это нонсенс. Без примеров, без почвы...

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Украли... Что мы украли? У кого украли? Когда к знаменитой команде приставляют цифру 1, вот это вопросы. А когда президент возвращает бренд, возвращает имя Металлиста – это самый старший клуб в Украине..

Просто не хватает слов возмущения. Какой стороной президент СК Днепр-1 к харьковскому Металлисту? Пусть хотя бы один момент назовут. Очень много слов в воздух бросают. Я не могу понять – это какой-то заказ против нас? Для нас это все мелочи, мы это все переживем, мы идем вперед. А люди, которые плохо говорят о нашем президенте и клубе, выглядят смешно", – сказал Красников в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза ​​открыто обвинил Металлист в нечестной игре, намекнув на работу с судьями.

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