"Ми намагалися на це не зважати, але коли президенти клубів Вищої ліги починають розповідати про суддівство Металіста... Для мене це нонсенс. Без прикладів, без підгрунтя...

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Вкрали... Що ми вкрали? У кого вкрали? Коли до знаменитої команди доставляють цифру 1 – це питання. А коли президент повертає бренд, повертає ім'я Металіста – це найстарший клуб України.

Просто не вистачає слів обурення. Яким боком президент СК Дніпро-1 до харківського Металіста? Нехай бодай один момент назвуть. Дуже багато слів у повітря кидають. Я не можу зрозуміти – це якесь замовлення проти нас? Для нас це всі дрібниці, ми все це переживемо, ми йдемо вперед. А люди, які погано говорять про нашого президента та клуб, виглядають смішно", – сказав Красніков у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза відкрито звинуватив Металіст у нечесній грі, натякнувши на роботу з суддями.

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