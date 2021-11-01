"Я же не Ярославский, чтобы претендовать на чужое": Береза – о возможном ребрендинге СК Днепр-1
Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза поделился мыслями о потенциальном возвращении эмблемы и цветов Днепра времен Игоря Коломойского.
"ФК Днепр – юридическое лицо, там есть владелец и дело этого клуба в юридическом понимании незакончено. Как я могу претендовать на чужие цвета или эмблему, я же не Ярославский.
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Он продал команду за очень хорошие деньги Курченко. А теперь: "Я восстанавливаю Металлист". Нельзя восстановить ни Металлист, ни Днепр. Их история уже завершилась. История Днепра закончилась матчем с Волынью в УПЛ, который даже не доиграли. Нельзя начать то, чего уже нет.
Я был болельщиком Днепра, не был суперканоническим, как некоторые. Раньше с этим было проще. Футбол развивается. Футбол – это юридическая организация, это фирма. Вне владельца не может решаться. Как завершатся все моменты в ФК, я не знаю и мало кто знает.
Мы можем "украсть" знак, но получим все претензии по поводу долгов от УЕФА. Некоторым не нравится, как выглядит СК Днепр-1. Мне вообще в 2017 году предложили назвать клуб Борисфен. Но почему? Мы – СК Днепр-1", – рассказал функционер в интервью Telegram-каналу Днепрянин.
Напомним, что днепровский клуб был создан в марте 2017-го по инициативе Березы и экс-форварда сборной Украины Романа Зозули. СК Днепр-1 прошел путь в УПЛ из Второй лиги.
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