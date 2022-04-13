"Грустных новостей так много, что мы начинаем усыплять наши величайшие человеческие чувства. Это то, что нужно, чтобы выжить в мире, где в одном городе Украины погибли более 400 человек.

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Через неделю в Нью-Йорке произошла стрельба. Не говоря уже о бразильцах, ежедневно погибающих от насилия. Когда это прекратится?" – написал 81-летний Пеле в Instagram.

Напомним, трехкратный чемпион мира поддержал Украину еще в первые дни полномасштабного российского вторжения. В последние годы легендарный бразилец регулярно попадает в больницу из-за различных проблем со здоровьем.

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