"Сумних новин так багато, що ми починаємо присипляти наші найбільші людські почуття. Це те, що потрібно, щоб вижити у світі, де в одному місті України загинуло понад 400 людей.

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Через тиждень у Нью-Йорку сталася стрілянина. Не кажучи вже про бразильців, які щодня гинуть від насильства. Коли це припиниться?" – написав 81-річний Пеле в Instagram.

Нагадаємо, триразовий чемпіон світу підтримав Україну ще у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Останніми роками легендарний бразилець регулярно потрапляє до лікарні через різноманітні проблеми зі здоров'ям.

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