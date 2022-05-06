"Иногда тяжело, потому что каждый день мы читаем новости о ситуации в Украине, просматриваем фото, видео происходящего в нашей стране. Но мы понимаем, что матч против Шотландии значит для нас. Мы должны проявить себя в этой игре лучше.

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Трудно ли длительное время без игр? Такое случается не в первый раз в моей карьере. Подобное уже было в 2014 году, когда в Украине началась война. Тогда мы уехали из Донецка в Киев, но продолжали выступать в чемпионате. На этот раз мы имеем войну по всей стране, нет возможности проводить чемпионат Украины и другие спортивные соревнования. Вот поэтому это очень горький опыт. Мы стараемся показать себя с лучшей стороны, тяжело тренироваться, чтобы набрать кондиции. Сейчас у нас очень хорошие тренировки. Я чувствую себя все лучше с каждым днем, думаю, как и ребята.

Каждый день мы с ребятами получаем уведомления от наших воинов и других сограждан. Многие люди в Украине любят футбол. Все они говорят только одно: "Пожалуйста, сделайте все, чтобы пробиться на чемпионат мира". Это будет момент надежды и определенный праздник для всей страны. Мы будем играть не просто футбольный матч, мы будем играть еще сердцем и душой. Это будет очень эмоциональный момент для игроков и нашей страны. Когда я слышу Гимн Украины в подобных матчах, хочу плакать. Это очень эмоциональная часть игры.

Атмосфера на Хэмпден Парк? На этой арене мы играли против Швеции на Евро-2020. Тогда мы провели исторический поединок, пробились в четвертьфинал. Потому я считаю, что этот стадион нам подходит. Мы любим футбол за его непредсказуемость, но постараемся показать в этой игре свой максимум", – отметил Степаненко на пресс-конференции.

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