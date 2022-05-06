"Часом важко, бо щодня ми читаємо новини щодо ситуації в Україні, переглядаємо фото, відео того, що відбувається в нашй країні. Але ми розуміємо, що матч проти Шотландії значить для нас. Ми маємо проявити себе в цій грі якнайкраще.

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Чи важко тривалий час без ігор? Таке трапляється не вперше в моїй кар’єрі. Подібне вже було 2014 року, коли в Україні почалася війна. Тоді ми поїхали з Донецька в Київ, але продовжували виступати в чемпіонаті. Цього ж разу ми маємо війну по всій країні, відсутня можливість проводити чемпіонат України та інші спортивні змагання. Саме тому це дуже гіркий досвід. Ми намагаємося показати себе з кращого боку, важко тренуватися, аби набрати кондиції. Зараз у нас дуже хороші тренування. Я почуваюся все краще з кожним днем, думаю, як і хлопці.

Щодня ми з хлопцями отримуємо повідомлення від наших воїнів та інших співгромадян. Багато людей в Україні люблять футбол. Усі вони говорять лише одне: "Будь ласка, зробіть усе, щоб пробитися на чемпіонат світу". Адже це буде момент надії й певне свято для всієї країни. Ми гратимемо не просто футбольний матч, ми гратимемо ще й серцем та душею. Це буде дуже емоційний момент для гравців та для нашої країни. Коли я чую Гімн України в подібних матчах, то хочу плакати. Це дуже емоційна частина гри.

Атмосфера на Хемпден Парк? На цій арені ми грали проти Швеції на Євро-2020. Тоді ми провели історичний поєдинок, пробилися у чвертьфінал. Тому я вважаю, що цей стадіон нам підходить. Ми любимо футбол за його непередбачуваність, але постараємося показати в цій грі свій максимум", – зазначив Степаненко на прес-конференції.

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