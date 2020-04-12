"Когда Бразилия проиграла Франции в финале ЧМ-1998 – я плакал": Шакири признался, кого считал кумиром детства

Швейцарский полузащитник английского Ливерпуля Джердан Шакири рассказал, на кого всегда старался равняться.

"Роналдо мне очень нравился, у него был совершенно удивительный стиль игры! Он был моим настоящим кумиром. В 2002 году я даже сделал прическу как у него – оставил челку на лысой голове. В школе все были шокированы, но я обожал Роналдо.

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Мне хотелось бы как-то познакомиться с ним. Я никогда не пытался его копировать, потому что у каждого игрока свои уникальные особенности и таланты. Но в те времена я был от Роналдо просто в восторге. Когда Бразилия проиграла в финале чемпионата мира 1998 года Франции, я плакал", – цитирует Шакири официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, Джердан присоединился к Ливерпулю в июле 2018 года – полузащитник за 14,7 млн евро перешел в лагерь мерсисайдцев из Сток Сити. В текущем сезоне 28-летний швейцарец провел в АПЛ 6 поединков, в которых забил один гол.

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