"Есть только один Роналдо": отец оригинально разыграл сына, который попросил сделать прическу в стиле Криштиану

Юный болельщик Челси попал в курьезную ситуацию, когда попросил своего отца сделать прическу в стиле Криштиану Роналду.

Мальчик попросил своего отца сделать ему прическу, как у Криштиану Роналду из-за невозможности посетить парикмахерскую во время карантина.

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Отец решил разыграть сына, побрив тому голову и оставив лишь немного волос – в стиле бразильского форварда Роналдо. "Есть только один Роналдо" – смеясь, отец объяснил сыну неожиданную прическу.

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