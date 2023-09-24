Чемпионат Польши, 9 тур

Заглембе – Стража Познань – 1:0

Гол: Маковский, 56

В прошлом туре Заглембе на выезде потерпел поражение от Стали Мелець (2:4). Так что дома нужно было реабилитироваться перед фанатами.

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Сергей Булеца попал в основной состав на игру против Варты. Украинец участвовал в атаках команды, несколько раз подавал с углового, впрочем, партнеры полузащитника не смогли точно пробить. Заглембе не создал достаточно моментов у ворот соперника, но сумел одержать победу. Булеца получил передачу на границе штрафной, заметил свободного Маковски и сделал пас. Партнер Сергея нанес мощный удар, не оставив шансов голкиперу соперника. Это уже третий ассист украинца за Заглембе в текущем сезоне.

Команда Булецы находится на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 16 баллов после девяти туров.