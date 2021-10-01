"В матче с Ромой мы сыграли лучше, чем в Норвегии. Первый момент – сразу гол, выход один на один. Не знаю, с чем это связано. Качество игроков, наверное, у них хорошее, высокое. Оно позволяет забивать сразу с первого момента. У нас вроде есть моменты, но последний пас, чего-то не хватает постоянно.

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Действительно ли между командами такая большая разница? Оно так кажется. Просто римляне чуть быстрее все делают, с мячом быстрее работают. В этом отличие. Так же бегают, так же прыгают, просто все немного быстрее.

В конце концов, это хорошая команда из хорошего чемпионата. Против них было сложно играть. Рома взяла мяч под контроль, прессинговала нас. Не давала выйти через короткий пас. Думаю, поэтому они и создавали моменты. Мы теряли мячи в центре поля, они на контратаках нас иногда ловили. Мы не опускаем голову. Будем дальше работать и прогрессировать, чтобы выйти на такой же уровень.

Что касается наших шансов в группе... Шансы есть, даже когда их нет. Смотрим вперед. Пересмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше", – сказал Кочергин в комментарии MEGOGO.

Напомним, после двух туров команда Скрипника идет в Лиге конференций без очков и занимает в турнирной таблице группы С последнюю строчку. Лидирует в квартете Рома (6 очков), далее расположили Будё-Глимт (4 пункта) и ЦСКА (1 балл).

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