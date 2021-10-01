"Ошибаемся в простых ситуациях. Потом тяжело исправлять их. Голы все залетели. Мы это все разбирали, все это тренер нам рассказывал, но мы наступаем на те же грабли.

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Класс футболистов все-таки ощущается. Хотелось бы о себе говорить, но скажу о Роме: все их атаки, все голы были забиты из-за наших ошибок. Мы вышли с бешеным желанием играть, тренеру даже не надо настраивать футболистов на такие команды. Мы же год играем, чтобы встречаться в еврокубках с такими командами. Желание переполняет.

Не думаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем. Это бросается в глаза. Говорю сейчас за себя. Настраивались на совсем другую игру. Собой точно недоволен. Есть над чем работать. Будем показывать в следующем матче. Было много ошибок в центре поля в простых ситуациях, где нельзя этого делать. Смотришь, как у них капитан Пеллегрини с мячом обращается и понимаешь, почему он играет в Роме, хотя он на год младше меня. Есть на кого смотреть, у кого брать пример, учиться. Все же хотят играть в Европе. А сейчас уровень – они сильнее, это нужно признать. Надо работать в этом направлении, чтобы играть с такими командами на равных.

Считаю, разница в классе сейчас очень велика. Не скажу, что сильно уступали, но счет на табло, никто не будет спорить с этим. Такие микроэпизоды в обороне, атаке. Вот нам не хватало последней передачи. А у них два гола – последняя передача в ногу. Это нас отличает от таких европейских команд. Уровень ощущается, по сравнению с Украиной. И физически, и психологически люди лучше готовы", – сказал Кабаев в комментарии Megogo.

Напомним, после двух туров команда Скрипника идет в Лиге конференций без очков и занимает в турнирной таблице группы С последнюю строчку. Лидирует в квартете Рома (6 очков), далее расположили Будё-Глимт (4 пункта) и ЦСКА (1 балл).

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