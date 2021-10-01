"У матчі з Ромою ми зіграли краще, аніж в Норвегії. Перший момент – відразу гол, вихід один на один. Не знаю, з чим це пов'язано. Якість гравців, напевно, у них хороша, висока. Вона дозволяє їм забивати відразу з першого моменту. У нас начебто є моменти, але останній пас, чогось не вистачає постійно.

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Чи дійсно між командами така велика різниця? Воно так здається. Просто римляни трохи швидше все роблять, з м'ячем швидше працюють. У цьому вся відмінність. Так само бігають, так само стрибають, просто все трохи швидше.

Зрештою, це хороша команда з хорошого чемпіонату. Проти них було складно грати. Рома взяла м'яч під контроль, пресингувала нас. Не давала вийти через короткий пас. Думаю, тому вони і створювали моменти. Ми втрачали м'ячі в центрі поля, вони на контратаках нас іноді ловили. Ми не опускаємо голову. Будемо далі працювати і прогресувати, щоб вийти на такий самий рівень.

Щодо наших шансів у групі... Шанси є, навіть коли їх немає. Дивимося вперед. Переглянемо матч, зробимо висновки і будемо рухатися далі", – сказав Кочергін у коментарі MEGOGO.

Нагадаємо, після двох турів команда Скрипника йде у Лізі конференцій без очок і посідає у турнірній таблиці групи С останню сходинку. Лідирує у квартеті Рома (6 очок), далі розташували Буде-Глімт (4 пункти) і ЦСКА Софія (1 бал).

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