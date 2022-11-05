Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка провел уже четвертый результативный матч в сезоне за Краковию.

Экстракляса, 16-й тур

Краковия – Ягеллония – 1:0

Гол: Родин, 77

Против Ягеллонии главный тренер команды из Кракова поставил 33-летнего украинца со стартовых минут. Отблагодарить коучу за доверие Евгений смог по перерыву.

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На 77-й минуте он сместился в полуфланг и из глубины забросил в штрафную. Матей Родин успешно подставил ногу и перевел сферу в ворота. Это был дебютный ассист в футболке Краковии для Коноплянки. Для этого ему понадобилось 22 матча. Еще в активе хавбека есть 3 гола.

Это было единственное взятие ворот во встрече, что принесло победу команде украинца. Краковия поднялась на 7-е место с 25 зачетными баллами, Ягеллония осталась двенадцатой.

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