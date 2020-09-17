"Я многое взял от Луческу. Даже когда не попадал в заявку, я был в раздевалке, и уже тогда слушал и смотрел за какими-то интересными вещами. Не скажу, что я знал, что стану тренером, но мысли были.

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Слушал внимательно, смотрел как он вел себя: как спускался с трибуны, как заходил в раздевалку, как реагировал на результат. Многому научился у него. Он умеет "накачать" перед матчем. Умеет делать сюрпризы и создать дополнительный ажиотаж вокруг поединка. Многое взял у него.

Также, мне нравился Мирон Маркевич. Он очень спокойный человек. Перенял у него это качество. Такое поведение, это спокойствие, особенно, когда ты у поля, передается команде.

Также я считаю, что очень многое зависит от тактики. Если знаешь много о своем сопернике – можешь его тактически переиграть. Это хороший инструмент для победы. Этому я также во многих учился. Мне очень понравился Фонсека, если брать тактику. Как показала практика, у Фонсеки были слабее игроки, чем у Луческу, но за счет тактики он это нивелировал.

Тактическое построение команд постоянно меняется. Будучи игроком я даже и подумать об этом не мог, но сейчас, если не даешь верную информацию игрокам, они проигрывают матчи", – сказал Кобин в комментарии изданию Sportarena.

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