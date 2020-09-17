"Я багато чого взяв від Луческу. Навіть коли не потрапляв у заявку, я був у роздягальні, і вже тоді слухав і дивився за якимись цікавими речами. Не скажу, що я знав, що стану тренером, але думки були.

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Слухав уважно, дивився як він поводився: як спускався з трибуни, як заходив у роздягальню, як реагував на результат. Багато чому навчився у нього. Він уміє "накачати" перед матчем. Вміє робити сюрпризи і створити додатковий ажіотаж навколо поєдинку. Багато що взяв у нього.

Також, мені подобався Мирон Маркевич. Він дуже спокійна людина. Перейняв у нього цю якість. Така поведінка, цей спокій, особливо, коли ти біля поля, передається команді.

Також я вважаю, що дуже багато залежить від тактики. Якщо знаєш багато про свого суперника – можеш його тактично переграти. Це хороший інструмент для перемоги. Цьому я також у багатьох навчався. Мені дуже сподобався Фонсека, якщо брати тактику. Як показала практика, у Фонсеки були слабші гравці, ніж у Луческу, але за рахунок тактики він це нівелював.

Тактична побудова команд постійно змінюється. Будучи гравцем я навіть і подумати про це не міг, але зараз, якщо не даєш вірну інформацію гравцям, вони програють матчі", – сказав Кобін у коментарі виданню Sportarena.

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