"По новичках – они с первого дня влились в команду. Даже Мислав Матич – хорват, молодой парень, но чувствует себя достаточно комфортно, нет никаких проблем.

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Мы еще присматриваемся к нескольким игрокам. У нас есть позиции, которые мы хотели бы не просто усилить, а добавить конкуренции. Думаю, до завершения трансферного окна у нас будут 2-3 новичка", – рассказал Кобин в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Минай уже успел подписать 8 новичков – Каниболоцкого, Матича, Лопыренка, Снежка, Меличенко, Павлиша, Кожанова и Шиндера.

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