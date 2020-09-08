Кобин рассчитывает на продолжение трансферной кампании Миная – у новичка УПЛ уже есть 8 подписаний
Главный тренер Миная Василий Кобин хочет добавить конкуренции в составе перед возобновлением матчей УПЛ.
"По новичках – они с первого дня влились в команду. Даже Мислав Матич – хорват, молодой парень, но чувствует себя достаточно комфортно, нет никаких проблем.
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Мы еще присматриваемся к нескольким игрокам. У нас есть позиции, которые мы хотели бы не просто усилить, а добавить конкуренции. Думаю, до завершения трансферного окна у нас будут 2-3 новичка", – рассказал Кобин в комментарии Футбол NEWS.
Добавим, что Минай уже успел подписать 8 новичков – Каниболоцкого, Матича, Лопыренка, Снежка, Меличенко, Павлиша, Кожанова и Шиндера.
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