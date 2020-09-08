"Щодо новачків – вони з першого дня влилися в команду. Навіть Міслав Матіч – хорват, молодий хлопець, але почувається досить комфортно, немає ніяких проблем.

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Ми ще придивляємося до кількох гравців. У нас є позиції, які ми хотіли б не просто посилити, а додати конкуренції. Гадаю, до завершення трансферного вікна у нас будуть 2-3 новачки", – розповів Кобін в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Минай вже встиг підписати 8 новачків – Каніболоцького, Матіча, Лопирьонка, Сніжка, Меліченка, Павліша, Кожанова і Шиндера.

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