Полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка выбыл на длительный срок из-за травмы.

Коноплянка повредил мышцу бедра и останется без футбола минимум на 2 месяца, информирует телеканал Футбол.

Коноплянка намерен покинуть Шахтер, – СМИ

Евгений травмировался в перенесенном матче 2-го тура против Руха. Таким образом, полузащитник не поможет сборной Украины в матчах против Франции, Германии и Испании.

Напомним, прошлой осенью Евгений перебрался из Шальке в Шахтер. В текущем сезоне Коноплянка принял участие в четырех матчах "горняков", однако преимущественно появлялся на замену – суммарно в его активе лишь 74 сыграных минуты и ноль результативных действий.

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