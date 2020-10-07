"У Жені зараз не все так добре, плюс отримав травму. Але це гравець високого рівня, йому ще зарано йти в Минай. Нехай хлопець ще себе показує і в збірній, і в Шахтарі.

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Але рано чи пізно настане час, коли йому доведеться перейти в Минай, допомогти. Зрозуміло, що на той момент він не матиме потреби у грошах і в Минаї він їх не заробить. Хто приїжджає в Минай з грошима, той їде без грошей, без машин, без нічого. Там можна тільки все втратити (посміхається). Якщо Коноплянка хоче принести нам трохи грошей, то ми його чекаємо", – сказав Василь Кобін в інтерв'ю Youtube-каналу ОтДушиВДушу.

Зауважимо, що Минай, який тренує Василь Кобін, наразі розташувався на 11 сходинці, Шахтар Євгена Коноплянки йде четвертим.

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