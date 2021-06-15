Украинский тренер Василий Кобин не подтвердил, но и не отрицал, что снова будет тренировать закарпатский клуб.

"Будет официальная информация, все будут все знать. Пока нечего комментировать, потому что нет никакой официальной информации.

Черноморец нашел нового наставника – одесситов возглавит тренер Динамо

Где будет выступать Минай в новом сезоне? Не знаю, сегодня проходит заседание участников УПЛ. Есть множество различных вариантов, сейчас рано об этом всем говорить.

Готовы ли мы заменить Олимпик, если он снимется с УПЛ? Минай по регламенту, насколько я знаю, насколько мне известно, остается в Премьер-лиге. Но это только разговоры, пока нет никакого решения. Это насколько я знаю.

У меня пока нет никакого контракта с Минаем, еще нет официального решения. Я не могу ничего комментировать, это пока слухи", – сказал Кобин в комментарии Tribuna.

Напомним, по информации журналиста Игоря Бурбаса Кобин возглавил Минай еще два дня назад.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21