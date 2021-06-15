Бывший наставник Динамо U-21 Юрий Мороз попробует свои силы в элитном дивизионе.

Новым тренером Черноморца станет Юрий Мороз, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер Игорь Бурбас.

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По информации журналиста "Футбол 1/2/3" назначение 50-летнего специалиста ожидается в ближайшее время, а его ассистентами станут нынешний наставник "моряков" Алексей Антонов, Алексей Гай и Андрей Анненков.

Напомним, Мороз с 2004 по 2013 годы работал с юношескими сборными Украины. С 2014 по 2016 гг. являлся ассистентом в штабе Динамо U-21, а после года работы с U-19 возглавлял U-21.

Черноморец по итогам сезона 2020/21 занял в турнирной таблице Первой лиги второе место и завоевал право выступать в УПЛ.

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