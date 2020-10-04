"Ми добре почали, забили гол. А потім на рівному місці привезли собі пенальті і пропустили. Після вилучення Інгулець грав краще, але ми добре оборонялися.

Інгулець – Минай – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У нас рівні за силою команди, приблизно однаковий склад. У нас просто більше молоді, в обороні середній вік 20-21 рік. У Інгульця ж більш досвідчена команда. Перший тайм Миная мені дуже сподобався.

Виступ новачків в УПЛ? І ми, і Інгулець набираємо очки. Не думаю, що наші команди виглядають гірше. Так, ми поки не будемо претендувати на високі місця і єврокубки, але втягнемося в сезоні і будемо конкурувати", – цитує Кобіна офіційний сайт Інгульця.

Нагадаємо, після 5-ти турів Минай та Інгулець ділять 10-11 сходинки турнірної таблиці УПЛ, набравши по 4 очки. У закарпатської команди є гра у запасі.

Минай у меншості вистояв нічию з Інгульцем – невиразну гру врятували пенальті