Минай уже в дебюте поединка повел в счете благодаря реализованному пенальти Нуриева. Впрочем, еще в первой половине Ингулец отыгрался аналогичным способом: Сичинаву сбили в штрафной, после чего Ника реализовал пенальти. После перерыва Минай остался в меньшинстве из-за удаления Пиняшка, однако команды больше не забивали.

Минай в меньшинстве выстоял ничью с Ингульцом – невыразительную игру спасли пенальти

Таким образом, у обеих команд по 4 очка, хотя закарпатцы имеют игру в запасе. Ни один из новичков УПЛ не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.