Ингулец – Минай – 1:1 – видео голов и обзор матча
22:26 - Читати українською
Ингулец и Минай разошлись миром в матче 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец – Минай.
Василий Пыняшко 57’
57’ Василий Пыняшко
Минай уже в дебюте поединка повел в счете благодаря реализованному пенальти Нуриева. Впрочем, еще в первой половине Ингулец отыгрался аналогичным способом: Сичинаву сбили в штрафной, после чего Ника реализовал пенальти. После перерыва Минай остался в меньшинстве из-за удаления Пиняшка, однако команды больше не забивали.
Минай в меньшинстве выстоял ничью с Ингульцом – невыразительную игру спасли пенальти
Таким образом, у обеих команд по 4 очка, хотя закарпатцы имеют игру в запасе. Ни один из новичков УПЛ не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.
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