"Возможности Селезнева я хорошо знаю, и буду только рад, если он докажет, что имеет еще порох в пороховницах.

"Селезнев хочет убрать разговоры о гульках и алкоголике": Кобин рассчитывает на Евгения в Минае

Тем более, что при удачном стечении обстоятельств Евгений может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Впрочем, ради этой цели он и вернулся в Украину", – цитирует Кобина Команда №1.

К слову, Евгений Селезнев сейчас находится на просмотре в Минае. Такой переход набирает еще более реальных очертаний, ведь клуб официально вернулся в УПЛ.

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