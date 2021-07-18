"Можливості Селезньова я добре знаю, і буду тільки радий, якщо він доведе, що має ще порох у порохівницях.

"Селезньов хоче прибрати розмови про алкоголіка і гульвісу": Кобін розраховує на Євгена в Минаї

Тим більше, що при вдалому збігу обставин Євген може стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Втім, заради цієї мети він і повернувся в Україну", – цитує Кобіна Команда №1.

До слова, Євген Селезньов наразі перебуває на перегляді в Минаї. Такий перехід набирає ще більш реальних обрисів, адже клуб офіційно повернувся в УПЛ.

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