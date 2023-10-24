Просмотр матчей чемпионата Украины на единой платформе для отечественного зрителя так и останется мечтой, но для других стран ситуация может измениться.

Шахтер пропустит собрание владельцев клубов УПЛ – источник раскрыл детали предстоящей встречи

По информации ТаТоТаке, 14 клубов УПЛ договариваются о создании альтернативного единого телепула. Речь идет о формировании единого международного пакета, в котором объединятся 14 клубов, включая СК Днепр-1, Динамо и Зарю.

В то же время источник отмечает, что вероятнее всего трансляторы клубов до окончания сезона не изменятся. Матчи так называемой "тройки" будут показывать "плюсы", а Кривбасс и Верес будут делать ставку на собственные ютуб-каналы.

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