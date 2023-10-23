Шахтер пропустит собрание владельцев клубов УПЛ – источник раскрыл детали предстоящей встречи
На этой неделе руководители клубов элитного дивизиона продолжат попытки реформировать украинский футбол.
Очередная встреча руководителей клубов УПЛ состоится уже в эту среду, 25 октября, в конном клубе Equides Club.
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По информации "ТаТоТаке", во встрече примут участие те, кто отсутствовал в прошлый раз – "болельщик" Руха Григорий Козловский (формально клуб принадлежит его жене) и владелец Миная Валерий Пересоляк. Черноморец и СК Днепр-1 снова будут представлять Владимир Генинсон и Вячеслав Фридман.
Скорее всего, несмотря на свое обещание, снова пропустит собрание Ринат Ахметов. Не будет и гендиректора Шахтера Сергея Палкина – в этот день он будет находиться в Барселоне на матче Лиги чемпионов. Под вопросом также участие Ворсклы. Точно будет отсутствовать представитель Металлиста 1925 – новый владелец клуба Владимир Носов снова в командировке на криптоконференции.
Отмечается, что главной темой встречи опять будет судейство. Ожидается, что представители обменяются мнениями относительно недавнего зума с итальянскими кураторами, а затем будут принимать более конкретные решения.
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