Очередная встреча руководителей клубов УПЛ состоится уже в эту среду, 25 октября, в конном клубе Equides Club.

Клубы УПЛ выбили революционное судейское решение – разбор ошибок станет публичным

По информации "ТаТоТаке", во встрече примут участие те, кто отсутствовал в прошлый раз – "болельщик" Руха Григорий Козловский (формально клуб принадлежит его жене) и владелец Миная Валерий Пересоляк. Черноморец и СК Днепр-1 снова будут представлять Владимир Генинсон и Вячеслав Фридман.

Скорее всего, несмотря на свое обещание, снова пропустит собрание Ринат Ахметов. Не будет и гендиректора Шахтера Сергея Палкина – в этот день он будет находиться в Барселоне на матче Лиги чемпионов. Под вопросом также участие Ворсклы. Точно будет отсутствовать представитель Металлиста 1925 – новый владелец клуба Владимир Носов снова в командировке на криптоконференции.

Отмечается, что главной темой встречи опять будет судейство. Ожидается, что представители обменяются мнениями относительно недавнего зума с итальянскими кураторами, а затем будут принимать более конкретные решения.

"Я такого не помню". Шаран разнес судейство в УПЛ, проанализировав ошибки арбитров в матчах Миная