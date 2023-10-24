Клуби УПЛ домовилися про компромісне створення єдиного телепулу, – джерело
Власники українських клубів частково пішли на поступки задля популяризації УПЛ.
Перегляд матчів чемпіонату України на єдиній платформі для вітчизняного глядача так і залишиться мрією, але для інших країн ситуація може змінитися.
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За інформацією ТаТоТаке, 14 клубів УПЛ домовляються про створення альтернативного єдиного телепулу. Йдеться про формування єдиного міжнародного пакета, в якому об'єднаються 14 клубів, включно з СК Дніпро-1, Динамо та Зорею.
Водночас джерело зазначає, що найімовірніше транслятори клубів до закінчення сезону не зміняться. Матчі так званої "трійки" показуватимуть "плюси", а Кривбас і Верес робитимуть ставку на власні ютуб-канали.
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