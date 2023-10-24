Перегляд матчів чемпіонату України на єдиній платформі для вітчизняного глядача так і залишиться мрією, але для інших країн ситуація може змінитися.

Шахтар пропустить збори власників клубів УПЛ – джерело розкрило деталі майбутньої зустрічі

За інформацією ТаТоТаке, 14 клубів УПЛ домовляються про створення альтернативного єдиного телепулу. Йдеться про формування єдиного міжнародного пакета, в якому об'єднаються 14 клубів, включно з СК Дніпро-1, Динамо та Зорею.

Водночас джерело зазначає, що найімовірніше транслятори клубів до закінчення сезону не зміняться. Матчі так званої "трійки" показуватимуть "плюси", а Кривбас і Верес робитимуть ставку на власні ютуб-канали.

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