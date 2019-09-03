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Клуби топ-5 ліг Європи за літо витратили рекордну суму на трансфери, – Deloitte

18:23 450 Читать на русском
Клуби топ-5 ліг Європи за літо витратили рекордну суму на трансфери, – Deloitte
Жоау Феліш – найдорожчий трансфер літа / AS

Європейські клуби провідних чемпіонатів вперше витратили на трансфери понад 5 млрд євро сумарно.

Клуби Прем'єр-ліги, Ла Ліги, Бундесліги, Серії А та Ліги 1 витратили на підсилення своїх складів 5,5 млрд євро, повідомляє Deloitte.

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Таким чином, вони оновили власний рекорд, встановлений влітку 2018 року, на 900 млн у євровалюті. Найбільше витратили англійські клуби – 1,55 млрд. Зокрема, Манчестер Юнайтед оформив перехід найдорожчого оборонця планети Харрі Магуайра з Лестера (80 млн фунтів).

Натомість іспанські клуби вперше витратили на трансфер понад мільярд євро – 1,37 млрд. Посприяли цьому понад 300 млн, витрачені на новачків мадридським Реалом, а також рекордне підписання в історії мадридського Атлетіко Жоау Феліш (126 млн) і гучний трансфер Антуана Грізманна в Барселону (120 млн).

Також мільярдний бар'єр взяли італійські клуби. Вони сумарно витратили на трансфери 1,17 млрд євро, а найдорожчими придбаннями Серії А стали Маттейс Де Лігт (Ювентус, 75 млн) та Ромелу Лукаку (Інтер, 80 млн).

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