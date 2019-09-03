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Икарди перебрался в ПСЖ

00:04 62 Читати українською
Икарди перебрался в ПСЖ
Мауро Икарди / ФК Пари Сен-Жермен

Французский Пари Сен-Жермен оформил аренду из миланского Интера нападающего Мауро Икарди.

Аргентинский форвард завершил трансфер на Парк де Пренс, сообщает официальный сайт парижан.

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Икарди сезон 2019/20 проведет в ПСЖ на правах аренды за 5 млн евро. Французский гранд может выкупить права на опального нападающего в конце сезона. Это будет стоить команде Томаса Тухеля 65 млн. В новой команде аргентинец будет выступать под 18-м номером.

Напомним, что Мауро Икарди на профессиональном уровне дебютировал за Сампдорию, а последние 6 лет провел в миланском Интере. Зимой он поссорился с боссами клуба из-за условий нового контракта, а новый тренер "нерадзурри" Антонио Конте не видел нападающего в своих тактических построениях.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Интер Интер Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Мауро Икарди Мауро Икарди Франция Главное
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