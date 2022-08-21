Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи признался, что в новом сезоне чемпионата Украины лишь один матч в туре гарантированно будет иметь систему VAR.

"В каждом туре комиссия УАФ по работе VAR будет выбирать один матч. Один матч в туре будет оплачиваться за счет УАФ.

"Лучи все пох*рил": Ступар разнес вопиющее бездействие итальянцев в судейском корпусе УАФ

Согласно новому регламентному положению, клубы могут обращаться в УПЛ или УАФ, чтобы заказать систему видеоассистента арбитра. Как сам фургон, так и арбитров VAR. Разработана целая процедура, и если клубы будут желать, чтобы на матчах было больше присутствия VAR, они смогут заказывать систему на определенные поединки заранее", – цитирует Лучи официальный сайт УАФ.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует уже в ближайший вторник, 23 августа. Открывать его будет в 13:00 поединок между Шахтером и Металлистом 1925.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?