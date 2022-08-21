Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі зізнався, що у новому сезоні чемпіонату України лише один матч у турі гарантовано матиме систему VAR.

"У кожному турі комісія УАФ з роботи VAR обиратиме один матч. Один матч у турі оплачуватиметься за рахунок УАФ.

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Згідно з новим регламентним положенням, клуби можуть звертатися до УПЛ або УАФ, щоб замовити систему відеоасистента арбітра. Як сам фургон, так і арбітрів VAR. Розроблено цілу процедуру, і якщо клуби бажатимуть, щоб на матчах було більше присутності VAR, вони зможуть замовляти систему на певні поєдинки заздалегідь", – цитує Лучі офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує вже у найближчий вівторок, 23 серпня. Відкриватиме його о 13:00 поєдинок між Шахтарем та Металістом 1925.

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