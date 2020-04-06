Клубы Серии А договорились об урезании зарплат

Представители клубов итальянской Серии А единогласно проголосовали за уменьшение заработных плат первых команд дивизиона в условиях пандемии коронавируса.

Итальянские клубы договорились об уменьшении зарплат на треть, сообщает Football Italia.

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В понедельник представители участников Серии А провели экстренное заседание в режиме видеоконференции. В ходе онлайн-встречи 19 клубов проголосовали за снижение окладов футболистов на 1/6, если чемпионат доиграют, и на 1/3, если первенство не будет возобновлено. За это решение не голосовал только Ювентус, договорившийся со своими игроками ранее. Внеплановое заседание состоялось после бесплодных переговоров с профсоюзом футболистов. Теперь клубы будут договариваться с игроками напрямую.

Напомним, что вынужденная пауза в Серии А продолжается с 9 марта. На прошлой неделе лига перенесла дату возобновления чемпионата с конца мая на неопределенный срок.

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