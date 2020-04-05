Серия А может завершиться через полгода – пессимистический прогноз

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что Серия А 2019/20 может длиться даже до октября.

На днях стало известно об отложении возобновления чемпионата Италии, которое планировалось на конец мая. Сообщалось, что матчи будут проходить только тогда, когда будет исключена любая угроза для футболистов и болельщиков.

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"Единственный правильный вариант решения сложившейся ситуации – это доиграть чемпионат в этом году. Любым способом. Сейчас мы работаем над способами решения проблемы. Вполне возможно, что чемпионат продлится до сентября, а то и октября. Это позволит избежать коллапса в сезоне 2020/21", – цитирует Гравину Football Italia.

Напомним, Серия А первой среди топ-чемпионатов приняла решение об остановке чемпионата.

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