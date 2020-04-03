Драма для Динамо, (не) бажаний успіх Ліверпуля та чемпіони усіх ліг: як завершиться сезон за бельгійського сценарію

"Футбол 24" розповідає про можливі підсумки європейських першостей після дострокового припинення сезону. Мало сенсацій, але драма в УПЛ.

Бельгія приймає радикальне рішення щодо національної першості. Остерігаючись можливого погіршення ситуації з коронавірусом, там рекомендують визначити переможця після 29 турів. Таким чином, Брюгге оформить 15-е чемпіонство у власній історії, третє – за останні п'ять років. Команда Соболя випереджає свого найближчого переслідувача, Гент, на 15 очок. Долю єврокубкових путівок і боротьби за виживання визначить спеціальна робоча група, яка начебто не проти залишити все, як є. Інші європейські ліги наразі не розглядають схожих заходів, але можливе поширення пандемії COVID-19 загрожує остаточно покінчити з футболом в найближчі місяці. Далі – про те, як бельгійський метод позначився б на інших чемпіонатах.

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Іспанія

Барселона оформить титул навіть попри поразку від Реала на Сантьяго Бернабеу (2:0). Сосьєдад і Севілья довершать лігочемпіонівський подіум. Найбільше не пощастить Атлетіко, якому доведеться задовольнитись Лігою Європи. Компанію "матрацникам" склав би Хетафе і переможець національного Кубка. Мальорка, Леганес і Еспаньйол понизяться у класі, а Кадіс, Сарагоса та Альмерія повернуться до еліти. Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес виключає схожий сценарій, але розвиток пандемії ризикує змінити все.

Англія

Мрія Ліверпуля нарешті стане реальністю. Звісно, це не було б бажане завершення чемпіонського сезону, але позбавити дітище Клоппа заслуженого трофею – просто злочин. Лестер оформить ще один подвиг, посівши високе третє місце і пробившись до Ліги чемпіонів. Челсі складе компанію "лисицям", а майбутнє Манчестер Сіті залежатиме від рішення CAS щодо дискваліфікації з єврокубків. Якщо кінцевий вирок відтермінують, МЮ відправиться у ЛЄ. Борнмут, Астон Вілла та Норвіч помахають АПЛ на прощання і сповзуть у Чемпіоншип. Натомість, Лідс, Вест Бром і переможець плей-оф, який визначиться у боротьбі між Фулхемом, Брентфордом, Ноттінгем Форест і Престоном, замінять тріо лузерів. "Дачники" – фаворит у разі скасування плей-офф.

Німеччина

Попри великі проблеми на старті Баварія отримає ювілейну "Срібну салатницю" – 30-й чемпіонський титул. Дортмунд, Лейпциг і Менхенгладбах вирушать разом з мюнхенцями в ЛЧ. Байєр і Шальке потраплять в ЛЄ, а Вердер і Падерборн – вилетять. Майбутнє Дюссельдорфа, який мав би зіграти проти Гамбурга за збереження прописки, залишається під питанням. Білефельд і Штутгарт, лідери другої Бундесліги, піднімуться безпосередньо.

Італія

Ювентус виграє чергове чемпіонство і продовжить домінувати в Серії А. "Б'янконері" випереджають Лаціо з неймовірним Сімоне Індзагі на один бал, але цього виявиться достатньо, щоб загарбати золоті медальки. Інтер та Аталанта – ще два представники Італії в ЛЧ. Команда Маліновського проб'ється туди вдруге поспіль. Рома та Наполі гратимуть в ЛЄ, зважаючи на нинішній сезон – справедливо. Лечче, СПАЛ і Брешія прощаються з елітою, тоді як Беневенто, беззаперечний лідер Серії Б, а також Кротоне – підвищать категорію. Фрозіноне, Порденоне, Спеція, Чітаделла, Салернітана та К'єво повинні були визначити третього щасливчика. У разі припинення змагань омріяний квиток дістанеться підопічним легендарного Алессандро Нести.

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Франція

ПСЖ традиційно виграє золото. Який сюрприз... Це сталося б і без пандемії, адже французькі клуби не мають жодних шансів з необмеженими фінансовими можливостями шейхів. Марсель і Ренн підтримають парижан в ЛЧ, Лілль – потрапляє в ЛЄ. Інші учасники єврокубків досі залежали від фіналів Кубка ліги (ПСЖ – Ліон) та Кубка Франції (ПСЖ – Сент-Етьєн). Якщо ж ці матчі не відбудуться, на поул-позишн – Рейм і Ніцца, п'ята та шоста команди відповідно. Ам'єн і Тулуза покидають найвищий дивізіон, Нім чекає на рішення щодо плей-офф. Лор'ян і Ланс підіймаються в Лігу 1.

Україна

У нас немає жодних питань щодо чемпіона. Недосяжний для інших Шахтар випереджає Зорю, яка йде другою після 23-х турів, на 13 очок. Динамо наразі потрапляє в ЛЄ, але тут розпочинається найцікавіше. Кияни ще мають шанс на ЛЧ, якщо наші футбольні чиновники не врахують перший і єдиний зіграний тур після поділу на шістки. За схожого сценарію Динамо та Зоря міняються місцями. Словом, скандалів не уникнути. Десна з Олександрією в обох випадках залишаються на четвертій і п'ятій позиції відповідно, що гарантує ЛЄ... без несподіванок у фіналі Кубка (умовна перемога Миная, Маріуполя або Ворскли). Карпати вилітають, Рух, Волинь та Інгулець – заходять в УПЛ.

Інші чемпіони

Португалія: Порту

Хорватія: Динамо З

Нідерланди: Аякс

Росія: Зеніт

Сербія: Црвена Звєзда

Данія: Мітьюлланд

Туреччина: Трабзонспор

Шотландія: Селтік

Словенія: Олімпія

Австрія: ЛАСК

Польща: Легія

Швейцарія: Сент-Галлен

Румунія: Клуж

Греція: Олімпіакос

Азербайджан: Карабах

Чехія: Славія

Білорусь: чемпіонат триває, лідирує Мінськ

Ізраїль: Маккабі Тель-Авів

Грузія: Локомотив Тбілісі

Угорщина: Ференцварош

Ірландія: Шемрок Роверс

Північна Ірландія: Лінфілд

Ісландія: не стартувала

Швеція: не стартувала

Латвія: не стартувала

Естонія: зіграно 1 тур

Словаччина: Слован

Литва: Жальгіріс

Боснія: Сараєво

Чорногорія: Будучность

Болгарія Лудогорець

Фінляндія: не стартувала

Молдова: не стартувала

Норвегія: не стартувала

Уельс: Кардіфф Метрополітен

Мальта: Флоріана

Македонія: Вардар

Албанія: Тірана

Вірменія: Арарат

Люксембург: Фола

Кіпр: Омонія

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