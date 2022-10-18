Вильярреал, Бетис и Кадис сыграют товарищеские матчи вТурции, Аргентине и Чили, а Атлетик и Хетафе ждут соперников в Испании.

С 20 ноября по 18 декабря в клубном футболе случится пауза, связанная с проведением ЧМ-2022 в Катаре. Ряд испанских клубов отправится в другие страны для проведения контрольных матчей, которые помогут поддерживать форму и сохранять тонус.

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Как информирует AS, Кадис и Вильярреал отправятся в Турцию, где встретятся с Галатасараем, Фенербахче и, возможно, с ещё одной турецкой командой. Оба испанских клуба останутся на турецкой земле с 30 ноября по 6 декабря.

Бетис отправится на американский континент. Он посетит Аргентину и Чили, где проведёт три матча – против Ривер Плейт, Коло-Коло и еще одной чилийской командой, которая пока что не определена.

В свою очередь Атлетик и Хетафе сыграют с мексиканской командой Чивас, но оба матча состоятся на территории Испании.

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