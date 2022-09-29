Рома нашла способ заполнить паузу, связанную с проведением чемпионата мира. Как информирует официальный сайт джаллоросси, 25 ноября римляне сыграют с Нагоей Грампус, а 28 ноября - с Йокогамой Ф. Маринос. Эти встречи состоятся в рамках розыгрыша Евро-японского кубка 2022 года.

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Последний раз Рома встречалась с японской командой в предсезонном матче летом 2004 года. Тогда соперником римлян стала команда Токио.

"У меня прекрасные воспоминания о моих предыдущих визитах в Японию, и я знаю, как сильно болельщики там любят футбол, поэтому очень приятно иметь возможность снова вернуться в страну — и для моих игроков это будет возможность проверить себя против сильных соперников", - отметил Моуринью.

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