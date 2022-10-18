Вільяреал, Бетіс та Кадіс зіграють товариські матчі у Туреччині, Аргентині та Чилі, а Атлетік та Хетафе чекатимуть на суперників в Іспанії.

З 20 листопада по 18 грудня у клубному футболі відбудеться пауза, пов'язана з проведенням ЧС-2022 у Катарі. Ряд іспанських клубів вирушить до інших країн для проведення контрольних матчів, які допоможуть їм підтримувати форму та зберігати тонус.

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Як інформує AS, Кадіс та Вільяреал вирушать до Туреччини, де зустрінуться з Галатасараєм, Фенербахче і, можливо, ще з однією турецькою командою. Обидва іспанські клуби залишаться на турецькій землі з 30 листопада по 6 грудня.

Бетіс вирушить на американський континент. Він відвідає Аргентину та Чилі, де проведе три матчі – проти Рівер Плейт, Коло-Коло та ще однієї чилійської команди, яка поки що не визначена.

У свою чергу Атлетік та Хетафе зіграють із мексиканською командою Чівас, але обидва матчі відбудуться на території Іспанії.

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