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Клубы АПЛ впервые за семь лет сократили расходы на зимние трансферы

1 февраля 13:39 145 Читати українською
Клубы АПЛ впервые за семь лет сократили расходы на зимние трансферы
Клубы чемпионата Англии сократили расходы трансферы / Коллаж из соцсетей

При бешеном росте цен на игроков, в чемпионате Англии состоялась "оттепель" трансферных расходов.

Английские клубы высшего дивизиона впервые за семь лет потратили в январское трансферное окно меньше денег, чем в предыдущем году, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, в текущем трансферном окне клубами АПЛ было потрачено 235 млн евро, прошлой зимой эта сумма составляла 562 млн. Самым дорогим трансфером стал переход Кристиана Пулишича с дортмундской Боруссии в Челси за 64 млн евро.

Для сравнения, в зимнем трансферном окне 2012-го все команды АПЛ потратили 65 млн евро.

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Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
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