Клубы АПЛ впервые за семь лет сократили расходы на зимние трансферы

При бешеном росте цен на игроков, в чемпионате Англии состоялась "оттепель" трансферных расходов.

Английские клубы высшего дивизиона впервые за семь лет потратили в январское трансферное окно меньше денег, чем в предыдущем году, сообщает Sky Sports.

Игуаин официально перешел в Челси

По информации издания, в текущем трансферном окне клубами АПЛ было потрачено 235 млн евро, прошлой зимой эта сумма составляла 562 млн. Самым дорогим трансфером стал переход Кристиана Пулишича с дортмундской Боруссии в Челси за 64 млн евро.

Для сравнения, в зимнем трансферном окне 2012-го все команды АПЛ потратили 65 млн евро.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле