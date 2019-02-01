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Клуби АПЛ вперше за сім років скоротили витрати на зимові трансфери

13:36 218 Читать на русском
Клуби АПЛ вперше за сім років скоротили витрати на зимові трансфери
Клуби чемпіонату Англії скоротили витрати трансфери / Колаж із соцмереж

При шаленому рості цін на гравців, у чемпіонаті Англії відбулась "відлига" трансферних витрат.

Англійські клуби найвищого дивізіону вперше за сім років витратили в січневе трансферне вікно менше грошей, ніж в попередньому році, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, в поточному трансферному вікні клубами АПЛ було витрачено 235 млн євро, минулої зими ця сума становила 562 млн. Найдорожчим трансфером став перехід Крістіана Пулішіча з дортмундської Борусії в Челсі за 64 млн євро.

Для порівняння, у зимовому трансферному вікні 2012-го усі команди АПЛ витратили 65 млн євро.

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Теги
Англія Трансфери Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Трансфери Чемпіонату Англії
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