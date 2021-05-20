МЮ не проиграл ни одного матча на выезде / Getty Images

Текущий розыгрыш АПЛ точно завершится с большим количеством побед гостей, чем хозяев, информирует Opta.

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За тур до финиша статистика выглядит так – 150:137 в пользу гостевых команд. Даже если в последнем туре хозяева выиграют все 10 матчей, то компенсировать гандикап не удастся. Это впервые за всю историю четырех топовых английских дивизионов, когда гости добывают больше побед в сезоне.

Заметим, что почти все матчи проводились при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Очевидно, что этот фактор сильно поспособствовал необычной статистике.

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