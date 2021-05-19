Старт текущей кампании 21-летний Уиллок провел в Арсенале, но не смог завоевать стабильное место в составе. Поэтому зимой "канониры" отправили англичанина в аренду в Ньюкасл.

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В новом клубе Джо смог стать важным исполнителем, а под конец сезона даже установил рекорд. Уиллок стал самым молодым игроком Арсенала, который забивал в шести матчах АПЛ подряд. Теперь ориентир составляет 21 день и 272 дня. Предыдущее достижение принадлежало Хосе Антонио Рейесу.

Рекордным стал мяч в сегодняшнем матче против Шеффилд Юнайтед, до этого хавбек огорчал голкиперов Тоттенхэма, Ливерпуля, Вест Хэма, Лестера и Манчестер Сити. Следует заметить, что свой первый гол в профессиональной карьере забил в ворота полтавской Ворсклы в рамках группового этапа Лиги Европы осенью 2018 года.

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