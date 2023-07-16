В своих соцсетях Страсбур объявил о трансфере 20-летнего защитника. Абакар Силла подписал соглашение с эльзасским клубом на пять сезонов – до 2028 года. Молодой футболист будет выступать под 24-м номером.

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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер защитника стоил для Страсбура 20 миллионов евро – это рекордная для клуба сумма. Ее выплатят двумя траншами по 10 миллионов евро в 2023 и 2024 году. Кроме того, Брюгге получит 10% от суммы предстоящей перепродажи, а также бонусы в размере 2 миллионов евро.

Такой дорогой трансфер Старсбур не мог себе позволить в прошлом, но недавно владелец Челси Тодд Бели приобрел контрольный пакет акций французского клуба. Благодаря соглашению бюджет команды стал больше.

Напомним, что в составе Страсбура выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

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