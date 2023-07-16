У своїх соцмережах Страсбур оголосив про трансфер 20-річного оборонця. Абакар Сілла підписав угоду з ельзаським клубом на п'ять сезонів – до 2028 року. Молодий футболіст буде виступати під 24 номером.

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Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер захисника коштував для Страсбура 20 мільйонів євро – це рекордна для клубу сума. Її виплатять двома траншами по 10 мільйонів євро у 2023 та 2024 році. Крім того, Брюгге отримає 10% від суми майбутнього перепродажу, а також бонуси у вигляді 2 мільйонів євро.

Такий дорогий трансфер Старсбур не міг собі дозволити в минулому, але нещодавно власник Челсі Тодд Бьолі придбав контрольний пакет акцій французького клубу. Завдяки угоді бюджет команди став більший.

Нагадаємо, що у складі Страсбура виступає український захисник Едуард Соболь.

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