Деякі європейські клуби досі не бачать нічого поганого у запрошенні гравців з країни-терориста.

Гавр офіційно підтвердив свою тупість підписанням 30-річного росіянина Далера Кузяєва.

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Хавбек довго виступав за збірну окупантів і пітерський Зеніт, де перетинався з Ярославом Ракицьким. 30 червня Кузяєв став вільним агентом, тому газпромівська іграшка бодай не отримає жодної копійки від Гавра. "Небесні" щойно повернулися в Лігу 1 і обрали дуже дивне підсилення.

Нагадаємо, у чемпіонаті Франції є ще один росіянин Олександр Головін (Монако), а також українці Руслан Маліновський (Марсель) та Едуард Соболь (Страсбур).

Росія продовжує ганьбитись навіть у матчах з друзями-невдахами – збірна окупантів примудрилася програти 1:5 білорусам