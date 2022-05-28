Верона после успешного сезона 2021/22 объявила об уходе Игора Тудора и Тони Д'Амико – главного тренера и спортдира соответственно.

"Мастифы" отважились на кардинальные перемены в клубе, попрощавшись с тренером и спортивным директором. Игор Тудор, несмотря на успешный период в Вероне, покидает свой пост по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

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Тудор возглавил Верону в сентябре 2021 года, заменив Эусебио Ди Франческо после провального старта сезона. Хорват поднял "мастифов" на высокое для них 9 место Серии А. Выше Вероны финишировали лишь Милан, Интер, Наполи, Ювентус, Лацио, Рома, Фиорентина и Аталанта.

Тони Д'Амико работал в Вероне 6 лет. Из них 4 – в должности спортивного директора, а перед тем возглавлял скаутский отдел. Сотрудничество с ним тоже прекращено по согласию сторон.

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