Центрхав покидает итальянский клуб на правах свободного агента, отказавшись подписывать новый контракт.

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"Я не мог надеяться, что этот замечательный 5-летний опыт может завершиться лучшим образом. Уникальные эмоции: мы – чемпионы Италии! Горжусь тем, что одевал эту замечательную футболку и разделил это путешествие с фантастическими партнерами. Спасибо за все! Спасибо вам всем! Ваш "президент", – написал Кессье в Instagram.

Ивуариец выступал за "россонери" последние 5 лет – сначала в аренде, а затем его выкупили у Аталанты за 32 млн евро. В чемпионском для Милана сезоне 2021/22 Кессье сыграл 31 матч Серии А, забил 6 голов. Новым клубом 25-летнего игрока практически наверняка станет Барселона – ранее сообщалось, что стороны уже согласовали контракт.

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